Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. Это самое направление Богдановка-Калиновка. Также Ивановское-Ступочки, Клещиевка, Андреевка. Это те фланги, которыми они пытались с самого начала к нам зайти, однако у них ничего не получилось. И потому они пошли на прямой штурм Временного Яра. Хотя это для них тем хуже, что они больше теряют непосредственно как личного состава, так и технической составляющей, подчеркнул Калашников Поделиться

Он отметил, что достаточно напряженной остается ситуация в микрорайоне Канал, поскольку там уже много дней продолжаются тяжелые бои.

Атаки довольно разные со стороны врага. Он пытается штурмовать пехотными группами, а также напрямую применяя механизированную составляющую. Где-то пытается и колесным транспортом прорваться через зону поражения. То есть ситуация достаточно непростая, однако Силы обороны Украины все равно ее контролируют и уничтожают на данной локации врага в достаточно значительном количестве, - подчеркнул военный. Поделиться

Калашников также добавил, что бои продолжаются в районах Калиновки и Ивановского.

Что известно о тактике армии РФ в районе Часового Яра

Недавно именно в Калиновке были такие качели, то враг, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то враг уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом, однако это очень не просто. Он здесь в свое время бросил значительные такие силы, и мотострелковый полк 102-й, ОДШБР, однако, тем не менее, бои продолжаются за этот населенный пункт, - отметил офицер 26-й артиллерийской бригады. Поделиться

По его словам, начиная с апреля месяца, российские оккупанты начали использовать во время атак в районе Часового Яра гораздо больше бронетехники.

До этого в основном наблюдали штурмовые пехотные группы, где-то 8-12 человек. Сегодня они пытаются прорвать нашу оборону, используя как бронированную технику для пехоты, так и непосредственно танки. Это связано с тем, если они не будут использовать бронированную составляющую, то достижения будут довольно скудны. А у них на сегодняшний день стоит задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, - объясняет Калашников. Поделиться

Украинским защитникам удается противостоять активному давлению российской группировки возле Часового Яра благодаря трем составляющим.