По словам офицера 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова, под прикрытием бронетехники и танков пехотные группы оккупационной армии РФ продолжают безуспешные штурмы в районе Часового Яра Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отражают безуспешные штурмы российской оккупационной армии в районе Часового Яра.
- Использование минометных батарей, FPV-дронов и ствольной артиллерии позволяет украинским защитникам противостоять врагу.
- Армия РФ меняет тактику, направляя бронетехнику на прямой штурм, однако украинские военные контролируют обстановку.
- Российские оккупанты увеличили использование бронетехники в районе Часового Яра, стараясь нарастить давление на украинских защитников.
- Мужество и отвага украинских военных играют ключевую роль в сдерживании российской группировки возле Часового Яра.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Он отметил, что достаточно напряженной остается ситуация в микрорайоне Канал, поскольку там уже много дней продолжаются тяжелые бои.
Калашников также добавил, что бои продолжаются в районах Калиновки и Ивановского.
Что известно о тактике армии РФ в районе Часового Яра
По его словам, начиная с апреля месяца, российские оккупанты начали использовать во время атак в районе Часового Яра гораздо больше бронетехники.
Украинским защитникам удается противостоять активному давлению российской группировки возле Часового Яра благодаря трем составляющим.
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