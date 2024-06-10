Армия РФ безуспешно пытается окружить Часов Яр. Какая там ситуация
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ безуспешно пытается окружить Часов Яр. Какая там ситуация

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам офицера 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова, под прикрытием бронетехники и танков пехотные группы оккупационной армии РФ продолжают безуспешные штурмы в районе Часового Яра Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отражают безуспешные штурмы российской оккупационной армии в районе Часового Яра.
  • Использование минометных батарей, FPV-дронов и ствольной артиллерии позволяет украинским защитникам противостоять врагу.
  • Армия РФ меняет тактику, направляя бронетехнику на прямой штурм, однако украинские военные контролируют обстановку.
  • Российские оккупанты увеличили использование бронетехники в районе Часового Яра, стараясь нарастить давление на украинских защитников.
  • Мужество и отвага украинских военных играют ключевую роль в сдерживании российской группировки возле Часового Яра.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. Это самое направление Богдановка-Калиновка. Также Ивановское-Ступочки, Клещиевка, Андреевка. Это те фланги, которыми они пытались с самого начала к нам зайти, однако у них ничего не получилось. И потому они пошли на прямой штурм Временного Яра. Хотя это для них тем хуже, что они больше теряют непосредственно как личного состава, так и технической составляющей, подчеркнул Калашников

Он отметил, что достаточно напряженной остается ситуация в микрорайоне Канал, поскольку там уже много дней продолжаются тяжелые бои.

Атаки довольно разные со стороны врага. Он пытается штурмовать пехотными группами, а также напрямую применяя механизированную составляющую. Где-то пытается и колесным транспортом прорваться через зону поражения. То есть ситуация достаточно непростая, однако Силы обороны Украины все равно ее контролируют и уничтожают на данной локации врага в достаточно значительном количестве, - подчеркнул военный.

Калашников также добавил, что бои продолжаются в районах Калиновки и Ивановского.

Что известно о тактике армии РФ в районе Часового Яра

Недавно именно в Калиновке были такие качели, то враг, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то враг уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом, однако это очень не просто. Он здесь в свое время бросил значительные такие силы, и мотострелковый полк 102-й, ОДШБР, однако, тем не менее, бои продолжаются за этот населенный пункт, - отметил офицер 26-й артиллерийской бригады.

По его словам, начиная с апреля месяца, российские оккупанты начали использовать во время атак в районе Часового Яра гораздо больше бронетехники.

До этого в основном наблюдали штурмовые пехотные группы, где-то 8-12 человек. Сегодня они пытаются прорвать нашу оборону, используя как бронированную технику для пехоты, так и непосредственно танки. Это связано с тем, если они не будут использовать бронированную составляющую, то достижения будут довольно скудны. А у них на сегодняшний день стоит задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, - объясняет Калашников.

Украинским защитникам удается противостоять активному давлению российской группировки возле Часового Яра благодаря трем составляющим.

Сегодня можно сказать, что первое место по поражению врага занимают именно минометные батареи и непосредственно FPV-дроны, особенно те, которые делают сбросы на врага. На втором месте по огневому поражению противника, ствольная артиллерия и РСЗО. Именно благодаря этому огневому поражению мы лучше начали сдерживать врага, потому что у нас стало больше выстрелов сегодня. Ну и, конечно, самое главное – это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону, - отметил военный.

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