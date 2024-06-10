Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр. Це саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті саме фланги, якими вони намагалися від самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло. І тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них тим гірше, що вони більше втрачають безпосередньо як особового складу, так і технічної складової, - підкреслив Калашніков Поширити

Він зазначив, що доволі напруженою залишається ситуація в мікрорайоні Канал, оскільки там вже багато днів поспіль тривають важкі бої.

Атаки досить різні з боку ворога. Він намагається штурмувати піхотними групами, а також безпосередньо застосовуючи механізовану складову. Десь намагається і колісним транспортом також прорватись через зону ураження. Тобто, ситуація досить таки непроста, однак Сили оборони України все одно її контролюють і знищують на даній локації ворога в досить значній кількості, - підкреслив військовий. Поширити

Калашніков також додав, що бої продовжуються в районах Калинівки та Іванівського.

Що відомо про тактику армії РФ в районі Часового Яру

Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки, то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог вже півтора року намагається повністю оволодіти цим населеним пунктом, однак це дуже не просто. Він тут свого часу кинув значні такі сили, і мотострілецький полк 102-й, ОДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт, - зазначив офіцер 26-ї артилерійської бригади. Поширити

За його словами, починаючи з квітня місяця, російські окупанти почали використовувати під час атак в районі Часового Яру значно більше бронетехніки.

До цього в основному спостерігали штурмові піхотні групи, десь 8-12 чоловік. На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це пов’язано з тим, якщо вони не використовуватимуть броньовану складову, то здобутки будуть досить мізерні. А в них на сьогодні стоїть завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, - пояснює Калашніков. Поширити

Українським захисникам вдається протистояти активному тиску російського угруповання біля Часового Яру завдяки трьом складовим.