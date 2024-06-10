За словами офіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова, під прикриттям бронетехніки та танків піхотні групи окупаційної армії РФ продовжують безуспішні штурми в районі Часового Яру на Донеччині.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ продовжує безуспішні штурми в районі Часового Яру на Донеччині, намагаючись взяти в кліщі місто і прилеглі населені пункти.
- Українські військові вдало протистоять російському угрупованню завдяки використанню мінометних батарей, FPV-дронів та іншим сучасним засобам.
- Армія РФ змінює тактику використання бронетехніки у розгорнутому конфлікті в районі Часового Яру, спрямовуючи зусилля на прямий штурм.
- Українські захисники краще стримують ворога завдяки ефективному вогневому ураженню ствольною артілерією та ракетними системами залпової вогневої підтримки.
- Мужність та відвага українських військових, які тримають оборону на передовій, грають ключову роль у стримуванні російського угруповання біля Часового Яру.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Він зазначив, що доволі напруженою залишається ситуація в мікрорайоні Канал, оскільки там вже багато днів поспіль тривають важкі бої.
Калашніков також додав, що бої продовжуються в районах Калинівки та Іванівського.
Що відомо про тактику армії РФ в районі Часового Яру
За його словами, починаючи з квітня місяця, російські окупанти почали використовувати під час атак в районі Часового Яру значно більше бронетехніки.
Українським захисникам вдається протистояти активному тиску російського угруповання біля Часового Яру завдяки трьом складовим.
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