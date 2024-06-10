Армія РФ безуспішно намагається оточити Часів Яр. Яка там ситуація
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ безуспішно намагається оточити Часів Яр. Яка там ситуація

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами офіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова, під прикриттям бронетехніки та танків піхотні групи окупаційної армії РФ продовжують безуспішні штурми в районі Часового Яру на Донеччині. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ продовжує безуспішні штурми в районі Часового Яру на Донеччині, намагаючись взяти в кліщі місто і прилеглі населені пункти.
  • Українські військові вдало протистоять російському угрупованню завдяки використанню мінометних батарей, FPV-дронів та іншим сучасним засобам.
  • Армія РФ змінює тактику використання бронетехніки у розгорнутому конфлікті в районі Часового Яру, спрямовуючи зусилля на прямий штурм.
  • Українські захисники краще стримують ворога завдяки ефективному вогневому ураженню ствольною артілерією та ракетними системами залпової вогневої підтримки.
  • Мужність та відвага українських військових, які тримають оборону на передовій, грають ключову роль у стримуванні російського угруповання біля Часового Яру.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр. Це саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті саме фланги, якими вони намагалися від самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло. І тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них тим гірше, що вони більше втрачають безпосередньо як особового складу, так і технічної складової, - підкреслив Калашніков

Він зазначив, що доволі напруженою залишається ситуація в мікрорайоні Канал, оскільки там вже багато днів поспіль тривають важкі бої.

Атаки досить різні з боку ворога. Він намагається штурмувати піхотними групами, а також безпосередньо застосовуючи механізовану складову. Десь намагається і колісним транспортом також прорватись через зону ураження. Тобто, ситуація досить таки непроста, однак Сили оборони України все одно її контролюють і знищують на даній локації ворога в досить значній кількості, - підкреслив військовий.

Калашніков також додав, що бої продовжуються в районах Калинівки та Іванівського.

Що відомо про тактику армії РФ в районі Часового Яру

Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки, то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог вже півтора року намагається повністю оволодіти цим населеним пунктом, однак це дуже не просто. Він тут свого часу кинув значні такі сили, і мотострілецький полк 102-й, ОДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт, - зазначив офіцер 26-ї артилерійської бригади.

За його словами, починаючи з квітня місяця, російські окупанти почали використовувати під час атак в районі Часового Яру значно більше бронетехніки.

До цього в основному спостерігали штурмові піхотні групи, десь 8-12 чоловік. На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це пов’язано з тим, якщо вони не використовуватимуть броньовану складову, то здобутки будуть досить мізерні. А в них на сьогодні стоїть завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, - пояснює Калашніков.

Українським захисникам вдається протистояти активному тиску російського угруповання біля Часового Яру завдяки трьом складовим.

На сьогодні можна сказати, що перше місце по ураженню ворога займають саме мінометні батареї і безпосередньо FPV-дрони, особливо ті, які роблять скиди на ворога. На другому місці по вогневому ураженню противника, ствольна артилерія та РСЗВ. Саме завдяки цьому вогневому ураженню ми краще почали стримувати ворога, тому що у нас стало більше пострілів на сьогодні. Ну і звісно найголовніше – це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону, - зазначив військовий.

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