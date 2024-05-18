Бійці ГУР відбили штурм армії РФ на Часів Яр — відео

Російська армія за допомогою великої кількості техніки намагалася штурмувати Часів Яр в Донецькій області. Але підрозділи Головного управління розвідки дали відсіч ворогу.
ГУР відбило штурм армії РФ на Часів Яр
Вдала військова операція пройшла 17 травня.
Про це повідомляє ГУР в Telegram.
Наразі Часів Яр залишається під контролем української армії, а в місті немає жодного окупанта.
Бої за Часів Яр та ситуація на фронті
Вже кілька місяців російські війська намагаються захопити Часів Яр поблизу окупованого Бахмуту. Бої наразі точаться поблизу околиць міста, але ворогу не вдається прорвати оборону українських воїнів.
Крім того, сьогодні, за даними Генштабу, вже відбулося майже 80 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також продовжуються бої в Харківській області.
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