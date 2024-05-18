Бійці ГУР відбили штурм армії РФ на Часів Яр — відео

Російська армія за допомогою великої кількості техніки намагалася штурмувати Часів Яр в Донецькій області. Але підрозділи Головного управління розвідки дали відсіч ворогу.

ГУР відбило штурм армії РФ на Часів Яр

Вдала військова операція пройшла 17 травня.

Про це повідомляє ГУР в Telegram.

17 травня ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом. Для атаки росіяни залучили аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога — спалили бронетехніку й розбили ворожі лави. Поширити

Наразі Часів Яр залишається під контролем української армії, а в місті немає жодного окупанта.

Бої за Часів Яр та ситуація на фронті

Вже кілька місяців російські війська намагаються захопити Часів Яр поблизу окупованого Бахмуту. Бої наразі точаться поблизу околиць міста, але ворогу не вдається прорвати оборону українських воїнів.

18 травня президент Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ відбили штурм росіян на Часів Яр та знищили 20 одиниць бронетехніки ворога. Але подробиць бою він не розкрив. Поширити

Крім того, сьогодні, за даними Генштабу, вже відбулося майже 80 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також продовжуються бої в Харківській області.