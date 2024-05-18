Бойцы ГУР отбили штурм армии РФ на Часов Яр — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР отбили штурм армии РФ на Часов Яр — видео

ГУР
ГУР
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Российская армия с помощью большого количества техники пыталась штурмовать Часов Яр в Донецкой области. Но подразделения Главного управления разведки дали отпор врагу.

ГУР отразило штурм армии РФ на Часов Яр

Удачная военная операция прошла 17 мая.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

17 мая враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом. Для атаки россияне привлекли 20 единиц техники. Воины подразделений активных действий Kraken, "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага — сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды.

Часов Яр остается под контролем украинской армии, а в городе нет ни одного оккупанта.

Бои за Часов Яр и ситуация на фронте

Уже несколько месяцев российские войска пытаются захватить Часов Яр вблизи оккупированного Бахмута. Бои сейчас ведутся вблизи окрестностей города, но врагу не удается прорвать оборону украинских воинов.

18 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ отразили штурм россиян на Часов Яр и уничтожили 20 единиц бронетехники врага. Но подробностей боя он не раскрыл.

Кроме того, сегодня, по данным Генштаба, уже произошло около 80 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, также продолжаются бои в Харьковской области.

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