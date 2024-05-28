АТЕШ зафіксував переміщення військової техніки армії РФ під Часів Яр — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ відстежує військову техніку та особовий склад російських окупантів, які перемішуються на південь Донецької області.

АТЕШ слідкує за переміщеннями підрозділів армії РФ

АТЕШ фіксує переміщення військової техніки та особового складу армії РФ у Донецькій області.

Наші агенти все частіше відзначають переміщення зон відповідальності техніки із угруповання окупаційних військ «Центр» (коло в квадраті) в зону угруповання окупаційних військ «Юг» («зет» в квадраті). Це може свідчити про те, що ГВ «Центр» компенсує втрати особистого складу ГВ «Юг», понесені в районах Роздолівки та Часового Яра.

Також окупанти продовжують надіятися на «мангали», які повинні їх врятувати від ударів FPV-дронів. Однак, враховуючи вибухову потужність сучасних дронів-камікадзе і «надійність» таких «мангалів», вантажівка з екіпажем довго не живе.

АТЕШ стежить за мобільними заправними станціями армії РФ у Криму

Агенти АТЕШ фіксують усі пересування окупантів вулицями Севастополя до їхнього пункту призначення, після чого передають координати Силам оборони України.

Також відстежується створення мобільних заправних станцій недалеко від населених пунктів на тлі успішної роботи ЗСУ з НПЗ окупантів та знищення їх «найсучасніших» систем ППО, нездатних захистити ті самі НПЗ. Поширити