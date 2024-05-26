АТЕШ відстежив мобільні заправні станції російських окупантів поблизу Севастополя — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує розвідку щодо переміщення російських військових та їх техніки Кримом. Цього разу партизани знайшли, куди їдуть мобільні заправні станції росіян.

АТЕШ стежить за мобільними заправними станціями армії РФ у Криму

Агенти АТЕШ фіксують усі пересування окупантів вулицями Севастополя до їхнього пункту призначення, після чого передають координати Силам оборони України.

Також відстежується створення мобільних заправних станцій недалеко від населених пунктів на тлі успішної роботи ЗСУ з НПЗ окупантів та знищення їх «найсучасніших» систем ППО, нездатних захистити ті самі НПЗ. Поширити

Координати вже передано, а нещодавні «бавовни» підтверджують успішну роботу Сил оборони України.

Продовжуємо фіксувати російські війська. І не забуваймо ділитися інформацією з певними структурами. Працюємо на результат!

Що відбувається в Криму

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкою. Поширити

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах.

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.