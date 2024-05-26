АТЕШ отследил мобильные заправочные станции российских оккупантов вблизи Севастополя — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает разведку перемещения российских военных и их техники Крымом. На этот раз партизаны обнаружили, куда едут мобильные заправочные станции россиян.

АТЕШ следит за мобильными заправочными станциями армии РФ в Крыму

Агенты АТЕШ фиксируют все передвижения оккупантов по улицам Севастополя в их пункт назначения, после чего передают координаты Силам обороны Украины.

Также отслеживается создание мобильных заправочных станций недалеко от населенных пунктов на фоне успешной работы ВСУ по НПЗ окупантов и уничтожение их самых «современных» систем ПВО, неспособных защитить те же НПЗ. Поделиться

Координаты уже переданы, а недавние “хлопки” подтверждают успешную работу Сил обороны Украины.

Продолжаем фиксировать российские войска. И не забывайте делиться информацией с определенными структурами. Работаем на результат!

Что происходит в Крыму

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава с Джанкоя. Поделиться

Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).

Однако, невзирая на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина состоит в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах.

Движение подчеркивает, что действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.