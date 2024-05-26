АТЕШ отследил мобильные заправочные станции российских оккупантов вблизи Севастополя — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает разведку перемещения российских военных и их техники Крымом. На этот раз партизаны обнаружили, куда едут мобильные заправочные станции россиян.
АТЕШ следит за мобильными заправочными станциями армии РФ в Крыму
Агенты АТЕШ фиксируют все передвижения оккупантов по улицам Севастополя в их пункт назначения, после чего передают координаты Силам обороны Украины.
Координаты уже переданы, а недавние “хлопки” подтверждают успешную работу Сил обороны Украины.
Продолжаем фиксировать российские войска. И не забывайте делиться информацией с определенными структурами. Работаем на результат!
Что происходит в Крыму
Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкоя и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.
Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).
Однако, невзирая на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина состоит в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах.
Движение подчеркивает, что действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
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