Россия начала эвакуацию своих военных с Джанкой — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала эвакуацию своих военных с Джанкой — АТЕШ

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Источник:  АТЕШ

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.

Что происходит в Крыму

Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава из Джанкоя.

Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).

Однако, невзирая на все усилия, они не смогут в скором времени построить закрытые укрытия для своих самолетов. Причина заключается в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительных временных затратах, отмечает АТЕШ.

Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.

Что известно о хлопке в Крыму

По словам окупантов, ночью 23 и 24 мая дежурными средствами ПВО три оперативно-тактических ракеты ATACMS были якобы уничтожены над территорией Республики Крым,

В акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крымского полуострова, говорится в заявлении МО РФ.

Кроме того, указано, что три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ.

К слову, 23 мая около 22:00 во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.

Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах в местах "прилетов".

В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.

Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма. Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских окупантов (в/ч 28735).

Эта часть является важным пунктом связи и управления окупантов в Крыму.

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