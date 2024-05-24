Россия начала эвакуацию своих военных с Джанкой — АТЕШ

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих с Джанкой и активное восстановление аэродромов в глубине полуострова.
Что происходит в Крыму
Как отмечают партизаны, из разных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска приступили к эвакуации части своего личного состава из Джанкоя.
Одновременно с этими активными темпами начато восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в Феодосийском районе) и Багерово (в районе Керчи).
Движение подчеркивает, что действия окупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак ВСУ.
Что известно о хлопке в Крыму
По словам окупантов, ночью 23 и 24 мая дежурными средствами ПВО три оперативно-тактических ракеты ATACMS были якобы уничтожены над территорией Республики Крым,
Кроме того, указано, что три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
К слову, 23 мая около 22:00 во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.
Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах в местах "прилетов".
В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.
Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма. Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.
Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских окупантов (в/ч 28735).
Эта часть является важным пунктом связи и управления окупантов в Крыму.
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