В оккупированном Крыму поражен военный узел связи армии РФ — АТЕШ

Ночью 23 и 24 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил. В результате был поражен важный узел связи оккупантов.
Что известно о последствиях "бавовны" в Крыму
Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских окупантов (в/ч 28735).
Эта часть является важным пунктом связи и управления окупантов в Крыму.
Партизаны отмечают, что это бывшая украинская военная часть, теперь используемая оккупантами.
Что известно о ситуации в Крыму
23 мая, около 22:00, во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.
Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах в местах "прилетов".
В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.
Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма.
Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.
По словам местных, они видели три вспышки в районе аэродрома Бельбек в Севастополе и выход ПВО у Новофедоровки. Кроме того, люди слышали около 8 взрывов.
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