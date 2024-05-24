В оккупированном Крыму поражен военный узел связи армии РФ — АТЕШ

Ночью 23 и 24 мая в оккупированном Крыму раздавались взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил. В результате был поражен важный узел связи оккупантов.

Что известно о последствиях "бавовны" в Крыму

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что в Алуште был поражен узел связи российских окупантов (в/ч 28735).

Эта часть является важным пунктом связи и управления окупантов в Крыму.

Партизаны отмечают, что это бывшая украинская военная часть, теперь используемая оккупантами.

Похоже, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра, сообщает АТЕШ. Поделиться

Что известно о ситуации в Крыму

23 мая, около 22:00, во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.

Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах в местах "прилетов".

В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.

Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма.

Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.