Бавовна в России и Крыму. Власти РФ заявляют о масштабной атаке ATACMS, дронов и катеров

Ночью 23 и 24 мая на территории страны-агрессорки России и в оккупированном Крыму снова гремели взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил.

Минобороны РФ утверждает, что удалось отразить удары Украины

Российское оборонное ведомство опубликовало информацию о том, что в минувшую ночь, 23 мая, армии РФ якобы удалось сорвать атаку Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

По словам окупантов, дежурными средствами ПВО три оперативно-тактических ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.

В акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, следующие в направлении Крымского полуострова, — сказано в заявлении МО РФ. Поделиться

Кроме того, указано, что три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ.

Что известно о ситуации в Крыму

23 мая, около 22:00, во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.

Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах на местах "прилетов".

В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.

Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма.

Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.