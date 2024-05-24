Бавовна в России и Крыму. Власти РФ заявляют о масштабной атаке ATACMS, дронов и катеров

Ночью 23 и 24 мая на территории страны-агрессорки России и в оккупированном Крыму снова гремели взрывы на фоне новой мощной атаки украинских сил.
Минобороны РФ утверждает, что удалось отразить удары Украины
Российское оборонное ведомство опубликовало информацию о том, что в минувшую ночь, 23 мая, армии РФ якобы удалось сорвать атаку Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
По словам окупантов, дежурными средствами ПВО три оперативно-тактических ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.
Кроме того, указано, что три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
Что известно о ситуации в Крыму
23 мая, около 22:00, во многих городах на оккупированном россиянами украинском полуострове гремели мощные взрывы.
Власти РФ сразу заявили о пострадавших и пожарах на местах "прилетов".
В 22:36 появилась информация о том, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарные машины.
Жители Крыма в социальных сетях подтвердили, что слышат громкие взрывы в разных городах Крыма.
Кроме того, гражданское население опубликовало новое видео с взрывами в Алуште.
По словам местных, они видели три вспышки в районе аэродрома Бельбек в Севастополе и выход ПВО у Новофедоровки. Кроме того, люди слышали около 8 взрывов.
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