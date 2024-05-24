Бавовна у Росії та Криму. Влада РФ заявляє про масштабну атаку ATACMS, дронів та катерів

Уночі 23 та 24 травня на території країни-агресорки Росії та в окупованому Криму знову гриміли вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил.

Міноборони РФ стверджує, що вдалося відбити удари України

Російське оборонне відомство опублікувало інформацію про те, що протягом минулої ночі, 23 травня, армії РФ нібито вдалося зірвати атаку України із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS та безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

За словами окупантів, черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети ATACMS було знищено над територією Республіки Крим, два БПЛА знищено над територією Білгородської області.

В акваторії Чорного моря були виявлені безекіпажні катери ВМС України, що прямували в напрямку Кримського півострова, — йдеться в заяві МО РФ. Поширити

Окрім того, вказано, що три безекіпажні катери було знищено зі штатного озброєння морської авіації ЧФ.

Що відомо про ситуацію у Криму

23 травня, близько 22:00, у багатьох містах на окупованому росіянами українському півострові гриміли потужні вибухи.

Влада РФ одразу заявила про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.

О 22:36 з’явилася інформація про те, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежні машини.

Мешканці Криму у соціальних мережах підтвердили, що чують гучні вибухи у різних містах Криму.

Окрім того, цивільне населення опублікувало нове відео з вибухами в Алушті.