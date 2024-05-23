Гучні вибухи лунають у шести містах окупованого Криму — відео
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Гучні вибухи лунають у шести містах окупованого Криму — відео

Бавовна
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Криму відбувається гучна “бавовна”. Вибухи ввечері 23 травня чули жителі Алушти, Сімферополя, Сак, Ялти, Перевального, Білогорська. 

У Криму — масштабна нічна бавовна

Близько 22.00 у багатьох населених пунктах Криму були чути гучні вибухи.

Окупаційна влада, як завжди, заявила про успішну роботу ППО.

У Алушті чули політ дрона та вибухи.

У Білогорську — до 15 вибухів.

Можливо, військова частина ФСБ у Алушті теж потрапила під удар.

Не залишився осторонь і Бахчисарай. Тут чули два сильних вибухи.

“Нічна бавовна” у Алушті потрапила на відео.

У Перевальному, ймовірно, був “прильот” по 126-ій бригаді берегової охорони ЧФ РФ.

Канал “Миколаївський Ваньок” був, як завжди, афористичним, і підтвердив події у Криму, у тому числі, і 8 “прильотів” у Сімферополі.

Партизани АТЕШ також повідомили про велику кількість загиблих окупантів у Криму.

Нова бавовна у Криму — що наразі відомо

Під новий потужний удар ЗСУ потрапила російська військова база ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Успішна атака українських сил відбулася вранці 13 травня, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на свої джерела в екстрених службах.

Згідно з останніми даними, збройні сили України завдали ударів по російських загарбниках кількома ракетами, ймовірно, Storm Shadow.

Унаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється, — пише ASTRA.

Що важливо розуміти, на горі знаходиться "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.

Ще за часів СРСР на вершині Ай-Петрі побудували Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО.

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