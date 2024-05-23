В Крыму — масштабная ночная бавовна

Около 22:00 во многих населенных пунктах Крыма были слышны громкие взрывы.

Оккупационные власти, как всегда, заявили об успешной работе ПВО.

В Алуште слышали полет дрона и взрывы.

В Белогорске — до 15 взрывов.

Возможно, военная часть ФСБ в Алуште тоже попала под удар.

Не остался в стороне и Бахчисарай. Здесь слышали два сильных взрыва.

"Ночная бавовна" в Алуште попала на видео.

В Перевальном, вероятно, был прилет по 126-й бригаде береговой охраны ЧФ РФ.

Канал "Николаевский Ванек" был, как всегда, афористичным, и подтвердил события в Крыму, в том числе, и 8 "прилетов" в Симферополе.

Партизаны АТЕШ также сообщили о большом количестве погибших оккупантов в Крыму.

Новая бавовна в Крыму — что известно

Под новый мощный удар ВСУ попала российская военная база ПВО (в/ч 85683) на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму. Успешная атака украинских сил произошла утром 13 мая, сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

Согласно последним данным, вооруженные силы Украины нанесли удары по российским захватчикам несколькими ракетами, вероятно, Storm Shadow.

В результате попадания ракет территория в/ч получила повреждения, погиб командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один военнослужащий. Также ранены, их количество уточняется, — пишет ASTRA.

Что важно понимать, на горе находится "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Еще при СССР на вершине Ай-Петри построили Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО.