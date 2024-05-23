З'явилися нові подробиці нічної бавовни у Криму — відео

23 травня близько 22.00 у багатьох містах Криму пролунали гучні вибухи. Стало відомо про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.
Бавовна у Криму охопила увесь півострів
О 22.36 стало відомо, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежних машини.
Місцеві жителі обговорюють у чатах гучні вибухи у різних містах Криму.
У Мережу потрапило нове відео з вибухами в Алушті.
Також повідомляється, що місцеві бачили три спалахи у районі аеродрому Бельбек у Севастополі й вихід ППО біля Новофедорівки. Люди чули близько 8 вибухів.
Є інформація, що “прильот” був саме біля села Семидвір’я — туди й їхали “швидкі”.
О 23:28 призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів в Сімферопольському районі загинули двоє перехожих. А у районі Алушти "зафіксовано попадання по порожньому об'єкту господарського призначення".
У Криму — масштабна нічна бавовна
Близько 22.00 у багатьох населених пунктах Криму були чути гучні вибухи.
Окупаційна влада, як завжди, заявила про успішну роботу ППО.
У Перевальному, ймовірно, був “прильот” по 126-ій бригаді берегової охорони ЧФ РФ. Можливо, військова частина ФСБ у Алушті теж потрапила під удар.
Канал “Миколаївський Ваньок” був, як завжди, афористичним, і підтвердив події у Криму, у тому числі, і 8 “прильотів” у Сімферополі.
Партизани АТЕШ також повідомили про велику кількість загиблих окупантів у Криму.
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