З'явилися нові подробиці нічної бавовни у Криму — відео
Категорія
Події
Дата публікації

З'явилися нові подробиці нічної бавовни у Криму — відео

Бавовна
Джерело:  online.ua

23 травня близько 22.00 у багатьох містах Криму пролунали гучні вибухи. Стало відомо про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.

Бавовна у Криму охопила увесь півострів

О 22.36 стало відомо, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежних машини.

Місцеві жителі обговорюють у чатах гучні вибухи у різних містах Криму.

У Мережу потрапило нове відео з вибухами в Алушті.

Також повідомляється, що місцеві бачили три спалахи у районі аеродрому Бельбек у Севастополі й вихід ППО біля Новофедорівки. Люди чули близько 8 вибухів.

Є інформація, що “прильот” був саме біля села Семидвір’я — туди й їхали “швидкі”.

О 23:28 призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів в Сімферопольському районі загинули двоє перехожих. А у районі Алушти "зафіксовано попадання по порожньому об'єкту господарського призначення".

У Криму — масштабна нічна бавовна

Близько 22.00 у багатьох населених пунктах Криму були чути гучні вибухи.

Окупаційна влада, як завжди, заявила про успішну роботу ППО.

У Перевальному, ймовірно, був “прильот” по 126-ій бригаді берегової охорони ЧФ РФ. Можливо, військова частина ФСБ у Алушті теж потрапила під удар.

Канал “Миколаївський Ваньок” був, як завжди, афористичним, і підтвердив події у Криму, у тому числі, і 8 “прильотів” у Сімферополі.

Партизани АТЕШ також повідомили про велику кількість загиблих окупантів у Криму.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Вечірня "бавовна". У Бєлгороді лунають гучні вибухи — відео
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Севастополі лунають гучні вибухи. Рух Кримським мостом призупинено
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучні вибухи лунають у шести містах окупованого Криму — відео
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?