Появились новые подробности ночной бавовны в Крыму — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Появились новые подробности ночной бавовны в Крыму — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

23 мая около 22.00 во многих городах Крыма раздались громкие взрывы. Стало известно о пострадавших и пожарах в местах "прилетов".

Бавовна в Крыму охватила весь полуостров

В 22.36 стало известно, что в сторону поселка Гвардейское на большой скорости едут 4 машины скорой помощи и 2 пожарных машины.

Местные жители обсуждают в чатах громкие взрывы в разных городах Крыма.

В Сеть попало новое видео со взрывами в Алуште.

Также сообщается, что местные видели три вспышки в районе аэродрома Бельбек в Севастополе и выход ПВО у Новофедоровки. Люди слышали около 8 взрывов.

Есть информация, что "прилет" был именно возле села Семидворье — туда и ехали "скорые".

В 23:28 назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ракетной атаки на полуостров в Симферопольском районе погибли двое прохожих. А в районе Алушты "зафиксировано попадание по пустому объекту хозяйственного назначения".

В Крыму — масштабный ночной хлопок

Около 22:00 во многих населенных пунктах Крыма были слышны громкие взрывы.

Оккупационные власти, как всегда, заявили об успешной работе ПВО.

В Перевальном, вероятно, был прилет по 126-й бригаде береговой охраны ЧФ РФ. Возможно, военная часть ФСБ в Алуште тоже попала под удар.

Канал "Николаевский Ваньок" был, как всегда, афористическим, и подтвердил события в Крыму, в том числе, и 8 "прилетов" в Симферополе.

Партизаны АТЕШ также сообщили о большом количестве погибших оккупантов в Крыму.

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