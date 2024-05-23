За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, з кількох причин Росія не виводить повністю кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму.
Чому армія РФ не відводить кораблі ЧФ від узбережжя окупованого Криму
Плетенчук зазначив, що ключовими причинами є відсутність аналогічних пунктів базування та страх капітулювати.
Речник Сил оборони півдня нагадав, що 19 травня українські військові знищили останній носій крилатих ракет “Калібр” у Криму — ракетний катер “Циклон”.
За його словами, наразі з Криму вийшов на бойове чергування у море один з підводних човнів окупаційної армії, який не несе на собі ракетного озброєння.
Проте, як додав спікер, цю інформацію зараз перевіряють, тому що стовідсотково неможливо гарантувати відсутність ракет на його борту.
Плетенчук також зазначив, що частину кораблів окупаційна армія РФ перекинула з Криму до Новоросійська.
На його думку, російські окупанти не можуть дозволити собі вивести з Криму всі військові кораблі.
Речник Сил оборони півдня також висловився стосовно дислокації кораблів окупаційної армії РФ у Середземному морі.
Що відомо про ситуацію на фронті на півдні України
Він також підкреслив, що російські окупанти продовжуть атаки на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок.
Плетенчук зазначив, що протягом 22 травня злочинна армія РФ провела 9 безуспішних атак в районі Кринок та одну поблизу Старомайорського.
Він додав, що противник отримав відповідь: за минулу добу у зоні відповідальності Сил оборони півдня поменшало на 104 російських загарбники та півсотні одиниць озброєння і техніки, в тому числі це 9 гармат, 3 міномети, 4 човни, понад два десятки одиниць автобронетехніки тощо.
Плетенчук запевнив, що на Херсонському та Оріховському напрямках ворог успіху вчора не мав.
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