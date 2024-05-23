За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, з кількох причин Росія не виводить повністю кораблі Чорноморського флоту з окупованого Криму.

Чому армія РФ не відводить кораблі ЧФ від узбережжя окупованого Криму

Плетенчук зазначив, що ключовими причинами є відсутність аналогічних пунктів базування та страх капітулювати.

Речник Сил оборони півдня нагадав, що 19 травня українські військові знищили останній носій крилатих ракет “Калібр” у Криму — ракетний катер “Циклон”.

Проте корабель був носієм із "зірочкою". За час його перебування у складі Чорноморського флоту РФ він жодного пуску не здійснив. Але від цього цінність знищення цього активу жодним чином не зменшується, тому що у певний момент вони довели б його до робочого стану. Однак у Чорному морі перебувають інші носії, які зараз дислокуються у пункті базування в Новоросійську, — підкреслив Плетенчук. Поширити

За його словами, наразі з Криму вийшов на бойове чергування у море один з підводних човнів окупаційної армії, який не несе на собі ракетного озброєння.

Проте, як додав спікер, цю інформацію зараз перевіряють, тому що стовідсотково неможливо гарантувати відсутність ракет на його борту.

Плетенчук також зазначив, що частину кораблів окупаційна армія РФ перекинула з Криму до Новоросійська.

Це допоміжні судна, які, судячи за все, все ж таки вирішили передислокувати, враховуючи небезпеку у Криму. Є в російській мові чудове слово — "исход". Приблизно це ми спостерігаємо щодо Чорноморського флоту у Криму, -зазначив речник Сил оборони півдня. Поширити

На його думку, російські окупанти не можуть дозволити собі вивести з Криму всі військові кораблі.

По-перше, у РФ не вистачає місця — немає інших локацій для цих кораблів. По-друге, якщо вивести з Криму весь флот, це буде виглядати трошки як кажуть "не комільфо". Тому що дозволити собі вивести кораблі з півострова — це капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму. Тому, звісно, там залишатимуться деякі одиниці, але все це — тимчасово, — пояснює Плетенчук. Поширити

Речник Сил оборони півдня також висловився стосовно дислокації кораблів окупаційної армії РФ у Середземному морі.

По-перше, у РФ не вистачає місця — немає інших локацій для цих кораблів. По-друге, якщо вивести з Криму весь флот, це буде виглядати трошки як кажуть "не комільфо". Тому що дозволити собі вивести кораблі з півострова — це капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму. Тому, звісно, там залишатимуться деякі одиниці, але все це — тимчасово, — зазначив Плетенчук. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті на півдні України

Він також підкреслив, що російські окупанти продовжуть атаки на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок.

Плетенчук зазначив, що протягом 22 травня злочинна армія РФ провела 9 безуспішних атак в районі Кринок та одну поблизу Старомайорського.

Про Роботине вони зараз тимчасово забули. Вони ж там у своїх пабліках його чотири рази взяли. Тоді, мабуть, і штурмувати його немає сенсу, бо спитають, що ви штурмуєте? — зазначив речник Сил оборони півдня. Поширити

Він додав, що противник отримав відповідь: за минулу добу у зоні відповідальності Сил оборони півдня поменшало на 104 російських загарбники та півсотні одиниць озброєння і техніки, в тому числі це 9 гармат, 3 міномети, 4 човни, понад два десятки одиниць автобронетехніки тощо.

Плетенчук запевнив, що на Херсонському та Оріховському напрямках ворог успіху вчора не мав.