За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, після знищення українськими військовими ракетного катера “Циклон” з крилатими ракетами “Калібр”, Чорноморський флот РФ має ще достатньо кораблів з ракетами, однак є інші проблеми.
Що відомо про наявність в РФ кораблів з ракетами у Чорному морі
За його словами, наразі проблемою для російських окупантів є можливість застосовувати кораблі Чорноморського флоту через небезпеку виходу у море.
Що відомо про ліквідацію ЗСУ ракетного катера РФ “Циклон”
Генеральний штаб підтверджує ураження російського ракетного корабля "Циклон" у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 19 травня 2024 року.
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження Силами оборони в тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Циклон" це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети "Калібр" з близької відстані.
За даними з російських відкритих джерел, "Циклон" — ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Корабель передано ВМФ Росії в липні 2023 року.
На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".
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