За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, після знищення українськими військовими ракетного катера “Циклон” з крилатими ракетами “Калібр”, Чорноморський флот РФ має ще достатньо кораблів з ракетами, однак є інші проблеми.

Що відомо про наявність в РФ кораблів з ракетами у Чорному морі

Якщо брати суто технічно, флотилією їх можна було називати з моменту втрати крейсера "Москва", як корабля першого рангу. Але це якщо брати аспекти суто технічні. Фактично — у складі флоту ще залишається багато одиниць, серед них є й носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім ракетоносієм у Криму серед інших. Але казати, що угрупування повністю відсутнє, або воно мале — ні. Поки ще рано, — підкреслив Плетенчук. Поширити

За його словами, наразі проблемою для російських окупантів є можливість застосовувати кораблі Чорноморського флоту через небезпеку виходу у море.

Цей факт ми так само спостерігаємо, — зазначив Плетенчук Поширити

Що відомо про ліквідацію ЗСУ ракетного катера РФ “Циклон”

Генеральний штаб підтверджує ураження російського ракетного корабля "Циклон" у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 19 травня 2024 року.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження Силами оборони в тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Циклон" це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети "Калібр" з близької відстані.

За даними з російських відкритих джерел, "Циклон" — ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Корабель передано ВМФ Росії в липні 2023 року.

На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".