Есть ли у РФ еще корабли с крылатыми ракетами в Черном море — ответ Сил обороны юга
Категория
Украина
Дата публикации

Есть ли у РФ еще корабли с крылатыми ракетами в Черном море — ответ Сил обороны юга

Ракетный корабль армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, после уничтожения украинскими военными ракетного катера "Циклон" с крылатыми ракетами "Калибр", у Черноморского флота РФ еще достаточно кораблей с ракетами, однако есть другие проблемы.

Что известно о наличии в РФ кораблей с ракетами в Черном море

Если брать чисто технически, флотилией их можно было называть с момента потери крейсера "Москва" как корабля первого ранга. Но это если принимать аспекты чисто технические. Фактически в составе флота еще остается много единиц, среди них есть и носители крылатых ракет. Да, "Циклон" был последним ракетоносителем в Крыму среди других. Но говорить, что группировка полностью отсутствует, или она мала — нет. Пока еще рано, — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, сейчас проблема для российских оккупантов — возможность применять корабли Черноморского флота из-за опасности выхода в море.

Этот факт мы также наблюдаем, — отметил Плетенчук

Что известно о ликвидации ВСУ ракетного катера РФ "Циклон"

Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это означает, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.

По данным из российских открытых источников, "Циклон" — ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРЕК "Палаш".

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