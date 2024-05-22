По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, после уничтожения украинскими военными ракетного катера "Циклон" с крылатыми ракетами "Калибр", у Черноморского флота РФ еще достаточно кораблей с ракетами, однако есть другие проблемы.
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По его словам, сейчас проблема для российских оккупантов — возможность применять корабли Черноморского флота из-за опасности выхода в море.
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Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это означает, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.
По данным из российских открытых источников, "Циклон" — ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.
На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРЕК "Палаш".
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