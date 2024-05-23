По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, по нескольким причинам Россия не выводит полностью корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма.
Почему армия РФ не уводит корабли ЧФ от побережья оккупированного Крыма
Плетенчук отметил, что ключевыми причинами является отсутствие аналогичных пунктов базирования и страх капитулировать.
Спикер Сил обороны юга напомнил, что 19 мая украинские военные уничтожили последний носитель крылатых ракет "Калибр" в Крыму — ракетный катер "Циклон".
По его словам, сейчас из Крыма вышла на боевое дежурство в море одна из подлодок оккупационной армии, которая не несет на себе ракетного вооружения.
Однако, как добавил спикер, эту информацию сейчас проверяют, потому что полностью невозможно гарантировать отсутствие ракет на его борту.
Плетенчук также отметил, что часть кораблей оккупационная армия РФ перебросила из Крыма в Новороссийск.
По его мнению, российские оккупанты не могут позволить себе вывести из Крыма все военные корабли.
Спикер Сил обороны юга также высказался по поводу дислокации кораблей оккупационной армии РФ в Средиземном море.
Что известно о ситуации на фронте на юге Украины
Он также подчеркнул, что российские оккупанты продолжат атаки на левобережье Херсонщины в районе Крынок.
Плетенчук отметил, что в течение 22 мая преступная армия РФ провела 9 безуспешных атак в районе Крынок и одну вблизи Старомайорского.
Он добавил, что противник получил ответ: за прошедшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 104 российских захватчика и полсотни единиц вооружения и техники, в том числе это 9 орудий, 3 миномета, 4 лодки, более двух десятков единиц автобронетехники и т.д.
Плетенчук заверил, что на Херсонском и Ореховском направлениях враг успеха вчера не имел.
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