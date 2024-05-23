По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, по нескольким причинам Россия не выводит полностью корабли Черноморского флота из оккупированного Крыма.

Почему армия РФ не уводит корабли ЧФ от побережья оккупированного Крыма

Плетенчук отметил, что ключевыми причинами является отсутствие аналогичных пунктов базирования и страх капитулировать.

Спикер Сил обороны юга напомнил, что 19 мая украинские военные уничтожили последний носитель крылатых ракет "Калибр" в Крыму — ракетный катер "Циклон".

Однако корабль был носителем со "звездочкой". За время его пребывания в составе Черноморского флота РФ он ни одного пуска не осуществил. Но от этого ценность уничтожения этого актива никак не уменьшается, потому что в определенный момент они довели бы его до рабочего состояния. Однако в Черном море находятся другие носители, которые сейчас дислоцируются в пункте базирования в Новороссийске, подчеркнул Плетенчук. Поделиться

По его словам, сейчас из Крыма вышла на боевое дежурство в море одна из подлодок оккупационной армии, которая не несет на себе ракетного вооружения.

Однако, как добавил спикер, эту информацию сейчас проверяют, потому что полностью невозможно гарантировать отсутствие ракет на его борту.

Плетенчук также отметил, что часть кораблей оккупационная армия РФ перебросила из Крыма в Новороссийск.

Это вспомогательные суда, которые, судя по всему, все же решили передислоцировать, учитывая опасность в Крыму. Есть в русском языке замечательное слово — "исход". Приблизительно это мы наблюдаем по Черноморскому флоту в Крыму, — отметил представитель Сил обороны юга. Поделиться

По его мнению, российские оккупанты не могут позволить себе вывести из Крыма все военные корабли.

Во-первых, у РФ не хватает места — нет других локаций для этих кораблей. Во-вторых, если вывести из Крыма весь флот, это будет выглядеть немного как говорят "не комильфо". Потому что позволить себе вывести корабли с полуострова — это капитулировать в каком-то смысле по Крыму. Поэтому, конечно, будут оставаться некоторые единицы, но все это — временно, — объясняет Плетенчук. Поделиться

Спикер Сил обороны юга также высказался по поводу дислокации кораблей оккупационной армии РФ в Средиземном море.

Во-первых, у РФ не хватает места — нет других локаций для этих кораблей. Во-вторых, если вывести из Крыма весь флот, это будет выглядеть немного как говорят "не комильфо". Потому что позволить себе вывести корабли с полуострова — это капитулировать в каком-то смысле по Крыму. Поэтому, конечно, будут оставаться некоторые единицы, но все это — временно, — отметил Плетенчук. Поделиться

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Он также подчеркнул, что российские оккупанты продолжат атаки на левобережье Херсонщины в районе Крынок.

Плетенчук отметил, что в течение 22 мая преступная армия РФ провела 9 безуспешных атак в районе Крынок и одну вблизи Старомайорского.

О Роботине они сейчас временно забыли. Они там в своих пабликах его четыре раза взяли. Тогда, наверное, и штурмовать его нет смысла, потому что спросят, что вы штурмуете? — отметил представитель Сил обороны юга. Поделиться

Он добавил, что противник получил ответ: за прошедшие сутки в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 104 российских захватчика и полсотни единиц вооружения и техники, в том числе это 9 орудий, 3 миномета, 4 лодки, более двух десятков единиц автобронетехники и т.д.

Плетенчук заверил, что на Херсонском и Ореховском направлениях враг успеха вчера не имел.