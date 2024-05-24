В окупованому Криму уражено військовий вузол звʼязку армії РФ — АТЕШ
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В окупованому Криму уражено військовий вузол звʼязку армії РФ — АТЕШ

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Джерело:  АТЕШ

Уночі 23 та 24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.

Що відомо про наслідки “бавовни” в Криму

Агенти руху “АТЕШ” повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).

Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.

Партизани зазначають, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безліч знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру, — повідомляє АТЕШ.

Що відомо про ситуацію у Криму

23 травня, близько 22:00, у багатьох містах на окупованому росіянами українському півострові гриміли потужні вибухи.

Влада РФ одразу заявила про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.

О 22:36 з’явилася інформація про те, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежні машини.

Мешканці Криму у соціальних мережах підтвердили, що чують гучні вибухи у різних містах Криму.

Окрім того, цивільне населення опублікувало нове відео з вибухами в Алушті.

За словами місцевих, вони бачили три спалахи у районі аеродрому Бельбек у Севастополі й вихід ППО біля Новофедорівки. Окрім того, люди чули близько 8 вибухів.

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