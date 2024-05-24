В окупованому Криму уражено військовий вузол звʼязку армії РФ — АТЕШ

Уночі 23 та 24 травня в окупованому Криму лунали вибухи на тлі нової потужної атаки українських сил. Внаслідок цього було уражено важливий вузол звʼязку окупантів.
Що відомо про наслідки “бавовни” в Криму
Агенти руху “АТЕШ” повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).
Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
Партизани зазначають, що це колишня українська військова частина, яка тепер використовується окупантами.
Що відомо про ситуацію у Криму
23 травня, близько 22:00, у багатьох містах на окупованому росіянами українському півострові гриміли потужні вибухи.
Влада РФ одразу заявила про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.
О 22:36 з’явилася інформація про те, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежні машини.
Мешканці Криму у соціальних мережах підтвердили, що чують гучні вибухи у різних містах Криму.
Окрім того, цивільне населення опублікувало нове відео з вибухами в Алушті.
За словами місцевих, вони бачили три спалахи у районі аеродрому Бельбек у Севастополі й вихід ППО біля Новофедорівки. Окрім того, люди чули близько 8 вибухів.
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