Росія розпочала евакуацію своїх військових з Джанкою — АТЕШ

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.

Що відбувається в Криму

Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.

Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах, — зазначає АТЕШ. Поширити

Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.

Що відомо про бавовну в Криму

За словами окупантів, уночі 23 та 24 травня черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети ATACMS було нібито знищено над територією Республіки Крим,

В акваторії Чорного моря були виявлені безекіпажні катери ВМС України, що прямували в напрямку Кримського півострова, — йдеться в заяві МО РФ. Поширити

Окрім того, вказано, що три безекіпажні катери було знищено зі штатного озброєння морської авіації ЧФ.

До слова, 23 травня, близько 22:00, у багатьох містах на окупованому росіянами українському півострові гриміли потужні вибухи.

Влада РФ одразу заявила про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.

О 22:36 з’явилася інформація про те, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежні машини.

Мешканці Криму у соціальних мережах підтвердили, що чують гучні вибухи у різних містах Криму. Окрім того, цивільне населення опублікувало нове відео з вибухами в Алушті.

Агенти руху “АТЕШ” повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).