Росія розпочала евакуацію своїх військових з Джанкою — АТЕШ

Росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців з Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова.
Що відбувається в Криму
Як зазначають партизани, із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя.
Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).
Рух підкреслює, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак ЗСУ.
Що відомо про бавовну в Криму
За словами окупантів, уночі 23 та 24 травня черговими засобами ППО три оперативно-тактичні ракети ATACMS було нібито знищено над територією Республіки Крим,
Окрім того, вказано, що три безекіпажні катери було знищено зі штатного озброєння морської авіації ЧФ.
До слова, 23 травня, близько 22:00, у багатьох містах на окупованому росіянами українському півострові гриміли потужні вибухи.
Влада РФ одразу заявила про постраждалих та пожежі у місцях “прильотів”.
О 22:36 з’явилася інформація про те, що у бік селища Гвардійське на великій швидкості їдуть 4 машини “швидкої допомоги” та 2 пожежні машини.
Мешканці Криму у соціальних мережах підтвердили, що чують гучні вибухи у різних містах Криму. Окрім того, цивільне населення опублікувало нове відео з вибухами в Алушті.
Агенти руху “АТЕШ” повідомляють, що в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735).
Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-