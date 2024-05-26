Военные РФ восстанавливают заброшенную РЛС в Новороссийске — АТЕШ

Россия восстанавливает заброшенную часть связи в Новороссийске. Эта база стала альтернативой Севастополю после удара по штабу Черноморского флота РФ.
РФ восстанавливает запущенную часть связи в Новороссийске
Агенты "АТЕШ" из числа военных ВС РФ сообщают, что российское командование начало восстанавливать ранее заброшенную часть связи у города Новороссийск.
Как отметили партизаны, этот объект был построен еще при Советском Союзе и долгое время не использовался в военных целях.
Что известно о базе РФ в Новороссийске
Порт в Новороссийске заменил базу в оккупированном Севастополе, откуда россияне увели большинство боевых кораблей. Это произошло после атаки по штабу ЧФ РФ в Севастополе и множеству военных кораблей в других портах Крыма.
Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.
При этом, несмотря на все усилия, атаки на военные объекты Новороссийск успешно продолжаются с моря и воздуха.
Напомним, СБУ и ГУР 17 мая больше сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанция.
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