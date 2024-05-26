Военные РФ восстанавливают заброшенную РЛС в Новороссийске — АТЕШ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Военные РФ восстанавливают заброшенную РЛС в Новороссийске — АТЕШ

флот рф
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Россия восстанавливает заброшенную часть связи в Новороссийске. Эта база стала альтернативой Севастополю после удара по штабу Черноморского флота РФ.

РФ восстанавливает запущенную часть связи в Новороссийске

Агенты "АТЕШ" из числа военных ВС РФ сообщают, что российское командование начало восстанавливать ранее заброшенную часть связи у города Новороссийск.

Как отметили партизаны, этот объект был построен еще при Советском Союзе и долгое время не использовался в военных целях.

Уже сформирована часть, и объект приведен в боеспособность. Рашисты прилагают все усилия, чтобы защитить свою новую главную военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске, — добавляют в "Атеше".

Что известно о базе РФ в Новороссийске

Порт в Новороссийске заменил базу в оккупированном Севастополе, откуда россияне увели большинство боевых кораблей. Это произошло после атаки по штабу ЧФ РФ в Севастополе и множеству военных кораблей в других портах Крыма.

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

При этом, несмотря на все усилия, атаки на военные объекты Новороссийск успешно продолжаются с моря и воздуха.

Напомним, СБУ и ГУР 17 мая больше сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанция.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР и СБУ поразили военные объекты РФ в Новороссийске и Севастополе — источники
Дроны ГУР и СБУ поразили военные объекты РФ в Новороссийске и Севастополе — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты РФ укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске. АТЕШ назвал причину
порт
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Новороссийске РФ вспыхнула подстанция. Более 20 тыс россиян без света — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?