Военные РФ восстанавливают заброшенную РЛС в Новороссийске — АТЕШ

Россия восстанавливает заброшенную часть связи в Новороссийске. Эта база стала альтернативой Севастополю после удара по штабу Черноморского флота РФ.

РФ восстанавливает запущенную часть связи в Новороссийске

Агенты "АТЕШ" из числа военных ВС РФ сообщают, что российское командование начало восстанавливать ранее заброшенную часть связи у города Новороссийск.

Как отметили партизаны, этот объект был построен еще при Советском Союзе и долгое время не использовался в военных целях.

Уже сформирована часть, и объект приведен в боеспособность. Рашисты прилагают все усилия, чтобы защитить свою новую главную военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске, — добавляют в "Атеше". Поделиться

Что известно о базе РФ в Новороссийске

Порт в Новороссийске заменил базу в оккупированном Севастополе, откуда россияне увели большинство боевых кораблей. Это произошло после атаки по штабу ЧФ РФ в Севастополе и множеству военных кораблей в других портах Крыма.

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

При этом, несмотря на все усилия, атаки на военные объекты Новороссийск успешно продолжаются с моря и воздуха.