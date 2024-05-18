В Новороссийске РФ вспыхнула подстанция. Более 20 тыс россиян без света — видео

В Новороссийске РФ разразился пожар на подстанции "Кирилловская". В результате более 20 тыс жителей остались без электричества.

Что известно о пожаре в Новороссийске РФ

Мэр города сообщил, что причина пожара не установлена. Местные жители заявили, что ночью слышали звуки дронов. Информация уточняется.

Более 20 тысяч жителей Новороссийска остались без электричества из-за пожара. В настоящее время специалисты занимаются его ликвидацией.

Что известно об атаке дронов по порту РФ в Новороссийске 17 мая

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

При этом несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины поражают цели и в Новороссийске. Так, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске, под удар попал порт.

Также в Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала.

В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали двумя резервуарами с топливом.