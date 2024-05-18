У Новоросійську РФ спалахнула підстанція. Понад 20 тис росіян без світла — відео
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У Новоросійську РФ спалахнула підстанція. Понад 20 тис росіян без світла — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Новоросійську РФ сплахнула пожежа на підстанції “Кирилівська”. Внаслідок цього понад 20 тис мешканців залишилися без електрики.

Що відомо про пожежу в Новоросійську РФ

Мер міста повідомив, що причину пожежі не встановлено. Місцеві жителі заявили, що вночі чули звуки дронів. Інформація уточнюється.

Понад 20 тисяч мешканців Новоросійська залишилися без електрики через пожежу. Наразі фахівці займаються його ліквідацією.

Що відомо про атаку дронів по порту РФ у Новоросійську 17 травня

Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.

При цьому, незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України вражають цілі і в Новоросійську. Так, 17 травня росіяни заявили про вибухи у Новоросійську, під удар потрапив порт.

Також у Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.

Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом.

Пізніше стало відомо, що СБУ та ГУР понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську.

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