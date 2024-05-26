Військові РФ відновлюють покинуту РЛС у Новоросійську — АТЕШ

Росія відновлює покинуту частину зв'язку в Новоросійську. Ця база стала альтернативою Севастополю після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

РФ відновлює занедбану частину зв'язку в Новоросійську

Агенти "АТЕШ" з числа військових ЗС РФ повідомляють, що російське командування почало відновлювати раніше покинуту частину зв'язку біля міста Новоросійська.

Як зазначили партизани, цей об'єкт було збудовано ще за часів Радянського Союзу і довгий час не використовувалося у військових цілях.

Вже сформовано частину, і об'єкт приведений у боєздатність. Рашисти докладають усіх зусиль, щоб захистити свою нову головну військово-морську базу Чорноморського флоту в Новоросійську, — додають в "Атеш". Поширити

Що відомо про базу РФ у Новоросійську

Порт у Новоросійську замінив базу в окупованому Севастополі, звідки росіяни відвели більшість бойових кораблів. Це сталося після атаки по штабу ЧФ РФ у Севастополі та безлічі військових кораблів в інших портах Криму.

Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.

При цьому, незважаючи на всі зусилля, атаки на військові об'єкти Новоросійська успішно продовжуються з моря та повітря.