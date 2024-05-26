Військові РФ відновлюють покинуту РЛС у Новоросійську — АТЕШ

Росія відновлює покинуту частину зв'язку в Новоросійську. Ця база стала альтернативою Севастополю після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.
РФ відновлює занедбану частину зв'язку в Новоросійську
Агенти "АТЕШ" з числа військових ЗС РФ повідомляють, що російське командування почало відновлювати раніше покинуту частину зв'язку біля міста Новоросійська.
Як зазначили партизани, цей об'єкт було збудовано ще за часів Радянського Союзу і довгий час не використовувалося у військових цілях.
Що відомо про базу РФ у Новоросійську
Порт у Новоросійську замінив базу в окупованому Севастополі, звідки росіяни відвели більшість бойових кораблів. Це сталося після атаки по штабу ЧФ РФ у Севастополі та безлічі військових кораблів в інших портах Криму.
Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.
При цьому, незважаючи на всі зусилля, атаки на військові об'єкти Новоросійська успішно продовжуються з моря та повітря.
Нагадаємо, СБУ та ГУР 17 травня більше, ніж сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.
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