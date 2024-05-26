Військові РФ відновлюють покинуту РЛС у Новоросійську — АТЕШ
Категорія
Події
Дата публікації

Військові РФ відновлюють покинуту РЛС у Новоросійську — АТЕШ

флот
Джерело:  АТЕШ

Росія відновлює покинуту частину зв'язку в Новоросійську. Ця база стала альтернативою Севастополю після удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

РФ відновлює занедбану частину зв'язку в Новоросійську

Агенти "АТЕШ" з числа військових ЗС РФ повідомляють, що російське командування почало відновлювати раніше покинуту частину зв'язку біля міста Новоросійська.

Як зазначили партизани, цей об'єкт було збудовано ще за часів Радянського Союзу і довгий час не використовувалося у військових цілях.

Вже сформовано частину, і об'єкт приведений у боєздатність. Рашисти докладають усіх зусиль, щоб захистити свою нову головну військово-морську базу Чорноморського флоту в Новоросійську, — додають в "Атеш".

Що відомо про базу РФ у Новоросійську

Порт у Новоросійську замінив базу в окупованому Севастополі, звідки росіяни відвели більшість бойових кораблів. Це сталося після атаки по штабу ЧФ РФ у Севастополі та безлічі військових кораблів в інших портах Криму.

Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.

При цьому, незважаючи на всі зусилля, атаки на військові об'єкти Новоросійська успішно продовжуються з моря та повітря.

Нагадаємо, СБУ та ГУР 17 травня більше, ніж сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони ГУР та СБУ уразили військові об’єкти РФ у Новоросійську та Севастополі — джерела
Пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ укріплюють військово-морську базу в Новоросійську. АТЕШ назвав причину
порт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новоросійську РФ спалахнула підстанція. Понад 20 тис росіян без світла — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?