Окупанти РФ укріплюють військово-морську базу в Новоросійську. АТЕШ назвав причину

Російські військові зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську у Краснодарському краї РФ, щоб захиститися від атак українських дронів.
АТЕШ провів розвідку бази РФ у Новоросойську
Як зазначається, партизани у Новоросійську фіксують зусилля російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту.
Зокрема, окупанти встановлюють різні засоби проти морських дронів.
Що відомо про атаку дронів по порту РФ у Новоросійську 17 травня
Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.
При цьому, незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України вражають цілі і в Новоросійську. Так, 17 травня росіяни заявили про вибухи у Новоросійську, під удар потрапив порт.
Також у Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.
Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом.
Пізніше стало відомо, що СБУ та ГУР понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську.
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