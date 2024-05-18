Окупанти РФ укріплюють військово-морську базу в Новоросійську. АТЕШ назвав причину

Російські військові зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську у Краснодарському краї РФ, щоб захиститися від атак українських дронів.

АТЕШ провів розвідку бази РФ у Новоросойську

Як зазначається, партизани у Новоросійську фіксують зусилля російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту.

Зокрема, окупанти встановлюють різні засоби проти морських дронів.

Ми фіксуємо встановлення підводних мереж та плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні завадити атаці дронів. Крім того, нарощуються засоби ППО та РЛС, — додають в "АТЕШ". Поширити

Що відомо про атаку дронів по порту РФ у Новоросійську 17 травня

Новоросійськ — найбільший торговий порт півдня Росії, розташований у Краснодарському краї. Після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року, росіяни перекинули 14 кораблів у порт Новоросійська.

При цьому, незважаючи на всі зусилля росіян, Сили оборони України вражають цілі і в Новоросійську. Так, 17 травня росіяни заявили про вибухи у Новоросійську, під удар потрапив порт.

Також у Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.

Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом.