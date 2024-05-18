Оккупанты РФ укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске. АТЕШ назвал причину

Российские военные укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске в Краснодарском крае РФ, чтобы защититься от атак украинских дронов.

АТЕШ провел разведку базы РФ в Новоросойске

Как отмечается, партизаны в Новороссийске фиксируют усилия российских властей по укреплению военно-морской базы Черноморского флота.

В частности, оккупанты устанавливают различные средства против морских дронов.

Мы фиксируем установку подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС, добавляют в "АТЕШ". Поделиться

Что известно об атаке дронов по порту РФ в Новороссийске 17 мая

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга России, расположенный в Краснодарском крае. После удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре 2023 года россияне перебросили 14 кораблей в порт Новороссийска.

При этом несмотря на все усилия россиян, Силы обороны Украины поражают цели и в Новороссийске. Так, 17 мая россияне заявили о взрывах в Новороссийске, под удар попал порт.

Также в Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала.

В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали двумя резервуарами с топливом.