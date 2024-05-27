АТЕШ знайшов у Росії новий завод з виробництва артснарядів — фото
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ знайшов у Росії новий завод з виробництва артснарядів — фото

Тула
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцеперебування російського заводу, де збираються виробляти артилерійські снаряди.

Росія виготовлятиме артбоєприпаси на Тульському заводі зброї

Агенти АТЕШ повідомляють, що російське командування переобладнало виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів.

Цехи заводу працюють 24/7 на три зміни, виробляючи до 7 тис боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи краще за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвели до кількох нещасних випадків.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією та інформуватимемо вас про нові деталі.

Під Бахчисараєм окупанти облаштували інженерний склад

Агенти АТЕШ надають нові дані щодо роботи інженерного складу ЧФ Росії в Бахчисарайському районі.

Вище Старого міста, на плато Сувлу-Кая, розташовується ключова інженерна комора Чорноморського флоту. Військова частина 63876 — це 758-й центр матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТС), з адресою на вулиці Лісова, 3, а також додатковий підрозділ за адресою Лісова, 1. Хоча адреси різняться, фактично це один великий складський комплекс.

АТЕШ зафіксував активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, що вказує на важливість цього об'єкта для операцій ворожих.

АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір.

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