АТЕШ знайшов у Росії новий завод з виробництва артснарядів — фото

Росія виготовлятиме артбоєприпаси на Тульському заводі зброї

Агенти АТЕШ повідомляють, що російське командування переобладнало виробничі цехи на Тульському збройовому заводі для виробництва артилерійських боєприпасів.

Цехи заводу працюють 24/7 на три зміни, виробляючи до 7 тис боєприпасів на місяць. Однак вони не найкращої якості, трохи краще за північнокорейські. Поспіх і невиконання заходів безпеки вже призвели до кількох нещасних випадків. Поширити

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Під Бахчисараєм окупанти облаштували інженерний склад

Агенти АТЕШ надають нові дані щодо роботи інженерного складу ЧФ Росії в Бахчисарайському районі.

Вище Старого міста, на плато Сувлу-Кая, розташовується ключова інженерна комора Чорноморського флоту. Військова частина 63876 — це 758-й центр матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТС), з адресою на вулиці Лісова, 3, а також додатковий підрозділ за адресою Лісова, 1. Хоча адреси різняться, фактично це один великий складський комплекс.

АТЕШ зафіксував активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, що вказує на важливість цього об'єкта для операцій ворожих.