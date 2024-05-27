Представники партизанського руху "Атеш" провели розвідку російського НПЗ на території Ставропольського краю. Підприємство може стати ціллю атак українських дронів.

Що відомо про НПЗ РФ у Ставропольському краї

Наш агент вивчав місцезнаходження НПЗ у місті Світлоград. За словами агента, завод активно функціонує і щодня здійснюється транспортування нафти, — підкреслюють в “Атеш”. Поширити

Партизани додають, що про активну роботу підприємства свідчать численні перевезення нафтопродуктів і відправка залізницею цистерн із нафтою та нафтопродуктами.

На території знаходиться величезна кількість охорони, яка постійно патрулює територію заводу, навіть у важкодоступних місцях, — підкреслюють в “Атеш”. Поширити

Найімовірніше цей НПЗ забезпечує потреби у паливі російських військ на південно-східному напрямку фронту.

Що відомо про останні атаки українських БпЛА на об’єкти на території РФ

Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА "впав" на паливно-заправну станцію у місті Лівни Орловської області, пошкодивши частину фасаду.

Ще один дрон, як стверджують росіяни, теж "впав" на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб.

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася "масована атака" на Орловську область. В ході цієї атаки "відбулося падіння" БПЛА на територію паливно-заправної станції у м. Лівни.

Частина фасаду адміністративної будівлі, за словами губернатора, постраждала. На "локалізацію та усунення наслідків" прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста.

Частина фасаду адміністративної будівлі, за словами губернатора, постраждала. На "локалізацію та усунення наслідків" прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста.

Під час їхньої роботи на території АЗС нібито сталося "падіння" ще одного БПЛА. За попередніми даними губернатора, нібито загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб, за словами чиновника, постраждали.