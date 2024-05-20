Внаслідок атаки українських дронів по НПЗ в Краснодарському краї на території РФ було пошкоджено щонайменше одну установку.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА по НПЗ у Краснодарському краї

За словами представника компанії "Слов'янськ ЕКО", реальні масштаби пошкоджень залишаються невідомими.

За інформацією журналістів видання із посиланням на заяви місцевої влади, на території НПЗ впав щонайменше jодин БпЛА.

При цьому росіяни заявляли, що обійшлось без пожеж, пошкоджень та постраждалих.

Пізніше заявлялось, що на території НПЗ впало щонайменше шість БпЛА.

При цьому директор комплексної безпеки групи компаній "Слов'янськ ЕКО" Едуард Труднєв визнав, що на території НПЗ є руйнування через що роботу підприємства було зупинено.

Між тим, за інформацією радника мера окупованого Росією Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі 24 каналу, українські партизани зафіксували додаткові укріплення росіян і поінформували про це СБУ.

Річ у тім, що попереднього разу росіяни посилили оборону місць, де зберігається пальне, де зберігається нафта. І наші люди це сфотографували, зафіксували, описали. Це дозволило модернізувати наші дрони для того, щоб вони попри це завдали уражень, — пояснює Андрющенко. Поширити

За його словами, після цього російські окупанти знову модернізували систему захисту НПЗ,

Там встановлені високі антени, обтягнуті сіткою. Ця сітка дуже тонка, її складно побачити. Але наші люди сфотографували. Все це на початку травня було передано СБУ. Бачимо, що, напевно, модернізація знову прийшла. Знову прийшло ураження Слов'янського НПЗ, — зазначив Андрющенко. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти зробили велику помилку, не дозволивши жителям Маріуполя евакуюватись, адже тепер вони розкидані по Росії та часто допомагають Україні.

Що відомо про атаку БпЛА на аеродром “Кущівська”

Влада Краснодарського краю також заявила про атаку БпЛА на військовий аеродром в станиці Кущівська.

Зазначається, що щонайменше три БпЛА вразили цілі на аеродромі.

Згідно з даними Astra, внаслідок атаки були пошкоджені Су-27, а також інфраструктура аеродрому.