В результате атаки украинских дронов по НПЗ в Краснодарском крае на территории РФ была повреждена по меньшей мере одна установка.

Что известно о последствиях атаки БПЛА по НПЗ в Краснодарском крае

По словам представителя компании "Славянск ЭКО", реальные масштабы повреждений остаются неизвестными.

По информации журналистов издания со ссылкой на заявления местных властей, на территории НПЗ упал по меньшей мере 1 БПЛА.

При этом россияне заявляли, что обошлись без пожаров, повреждений и пострадавших.

Позже заявлялось, что на территории НПЗ упали не менее 6 БПЛА.

При этом директор комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев признал, что на территории НПЗ есть разрушение из-за чего работа предприятия была остановлена.

Между тем, по информации советника мэра, оккупированного Россией Мариуполя Петра Андрющенко в эфире 24 канала, украинские партизаны зафиксировали дополнительные укрепления россиян и проинформировали об этом СБУ.

Дело в том, что в прошлый раз россияне усилили оборону мест, где хранится горючее, где хранится нефть. И наши люди это сфотографировали, запечатлели, описали. Это позволило модернизировать наши дроны для того, чтобы они, несмотря на это, нанесли впечатления, — объясняет Андрющенко. Поделиться

По его словам, после этого российские оккупанты снова модернизировали систему защиты НПЗ,

Там установлены высокие антенны, обтянутые сеткой. Эта сетка очень тонкая, ее сложно увидеть. Но наши люди сфотографировали. Все это в начале мая было передано СБУ. Видим, что наверняка модернизация снова пришла. Снова пришло поражение Славянского НПЗ, — отметил Андрющенко. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты совершили большую ошибку, не позволив жителям Мариуполя эвакуироваться, ведь теперь они разбросаны по России и часто помогают Украине.

Что известно об атаке БпЛА на аэродром "Кущевская"

Власти Краснодарского края также заявили об атаке БпЛА на военный аэродром в станице Кущевской.

Отмечается, что по меньшей мере 3 БпЛА поразили цели на аэродроме.

Согласно данным Astra, в результате атаки были повреждены Су-27, а также инфраструктура аэродрома.