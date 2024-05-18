Согласно данным Bloomberg, украинским силам удалось вывести из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки РФ.
Какое влияние на РФ имеют атаки Украины
Удары ГУР и СБУ спровоцировали стремительный рост внутренних цен на топливо, однако оказали минимальное влияние на производство электроэнергии.
Как удалось узнать журналистам, потеря части мощностей привела к росту внутренних цен на топливо на 20%-30% уже к середине марта.
Кроме того, указано: чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, страна-агрессорка была вынуждена остановить экспорт.
Украина может еще больше навредить РФ
Что важно понимать, анализ западных журналистов охватывает лишь двухмесячный период: от первого удара 21 января по заводу ПАО "Новатек" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.
Издание пришло к выводу, что атаки ГУР и СБУ привели к незначительным перебоям в электроснабжении армии РФ и гражданского населения, ведь страна-агрессорка имеет мощную генерирующую мощность — третью по величине в мире — и высокую степень резервирования в своей сети.
Американская разведка также высоко оценивает влияние украинских сил на российские военно-морские операции.
На фоне регулярных атак ВСУ Черноморский флот России начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли из своей главной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.
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