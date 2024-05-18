Bloomberg раскрыло реальные масштабы ударов Украины по НПЗ России
Категория
Экономика
Дата публикации

Bloomberg раскрыло реальные масштабы ударов Украины по НПЗ России

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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, украинским силам удалось вывести из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки РФ.

Какое влияние на РФ имеют атаки Украины

Удары ГУР и СБУ спровоцировали стремительный рост внутренних цен на топливо, однако оказали минимальное влияние на производство электроэнергии.

Как удалось узнать журналистам, потеря части мощностей привела к росту внутренних цен на топливо на 20%-30% уже к середине марта.

Кроме того, указано: чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, страна-агрессорка была вынуждена остановить экспорт.

В целях минимизации влияния этих ударов официальная Москва решила запретить экспорт бензина на полгода, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта, — сообщает американская разведка.

Украина может еще больше навредить РФ

Что важно понимать, анализ западных журналистов охватывает лишь двухмесячный период: от первого удара 21 января по заводу ПАО "Новатек" в Усть-Луге до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

Издание пришло к выводу, что атаки ГУР и СБУ привели к незначительным перебоям в электроснабжении армии РФ и гражданского населения, ведь страна-агрессорка имеет мощную генерирующую мощность — третью по величине в мире — и высокую степень резервирования в своей сети.

Американская разведка также высоко оценивает влияние украинских сил на российские военно-морские операции.

На фоне регулярных атак ВСУ Черноморский флот России начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли из своей главной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

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