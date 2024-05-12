Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу и металлокомбинат в РФ — источник
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Проиcшествия
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Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу и металлокомбинат в РФ — источник

нпз
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Источник:  online.ua

12 мая беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали промышленные объекты в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России. Об этом сообщает online.ua со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Что известно об атаке ГУР по военным объектам РФ

Ночью 12 мая дроны атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод на территории РФ.

Кроме того, была атакована нефтебаза «Калуганефтепродукт» в населенном пункте Человеково, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

По информации источников в спецслужбе, операция спланирована и реализована Главным управлением разведки.

Следует добавить, что указанные российские объекты ранее уже были атакованы украинскими спецслужбами. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат, по меньшей мере, дважды был под прицелом украинских беспилотников.

Что известно о взрывах в России 12 мая

Жители Волгоградской области этой ночью жаловались на взрывы, прогремевшие в Красноармейском районе. Как известно, взрывы были на местном НПЗ, после чего там возник пожар.

В сети отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.

Эту информацию официально подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ из-за падения БПЛА.

Следует обратить внимание, что это уже вторая атака Украины на указанный НПЗ в течение суток.

Известно, что в ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

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