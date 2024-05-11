Беспилотники ГУР атаковали НПЗ в российском Волгограде — источники

В ночь на 11 мая Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", поразили беспилотники ГУР МО Украины. Об этом сообщает online.ua ссылаясь на собственные источники в украинской разведке.

ГУР организовало новый масштабный хлопок в Волгограде

Так, в ночь на 11 мая в России снова грохотало.

В 3:45 Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», посетили БПЛА Главного управления разведки.

Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

Отметим, что ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКойл".

Что известно о ночных "хлопках" в РФ

Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями были сбиты семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

Беспилотники ГУР атаковали НПЗ в российском Волгограде

Также территории Белгородской и Курской областей РФ якобы были обстреляны беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.