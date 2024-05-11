Безпілотники ГУР атакували НПЗ у російському Волгограді — джерела

У ніч на 11 травня Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ “Лукойл- Волгограднєфтєпереробка”, уразили безпілотники ГУР МО України. Про це повідомляє online.ua з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

ГУР організувало нову масштабну бавовну у Волгограді

Так, у ніч на 11 травня у Росії знову гуркотіло.

О 3:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка», завітали БПЛА Головного управління розвідки.

Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

Зазначимо, що ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу складає 14,8 млн. тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ "Лукойл".

Що відомо про нічні “бавовни” у РФ

Російські пабліки та деякі ЗМІ повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда.

Безпілотники ГУР атакували НПЗ у російському Волгограді

Також території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.

Російська ППО нібито збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.

Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.

Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.