Уночі 10 травня у Калузькій області РФ безпілотники атакували НПЗ "Перший завод" — після цього спалахнула масштабна пожежа.

У Росії знову горить НПЗ після атаки дронів

Згідно з даними місцевих телеграм-каналів, кілька потужних вибухів прогриміли в Дзержинському районі Калузької області.

Цивільні розповідають, що вони чітко чули характерні звуки прольоту кількох дронів, внаслідок чого спалахнула пожежа в районі НПЗ.

Ба більше, активно розповсюджується інформація про те, що у Підмосков’ї був збитий безпілотник, що летів у напрямку столиці Росії.

Згодом це офіційно підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Російська ППО нібито змогла знищити ще три безпілотники на Брянщині

Варто зазначити, що пізніше прокремлівські російські ЗМІ підтвердили, що на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника виникла пожежа.

Згідно з останніми даними, постраждалих немає, палали три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.

Близько 7.00 губернатор регіону Владислав Шапша почав стверджувати, що пожежу на НПЗ ліквідовано і постраждалих немає.

Дрони не вперше атакують Калузьку область РФ

Як уже згадувалося раніше, вночі 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).

Кілька дронів влучили в НПЗ у Калузькій області — після цього на підприємстві спалахнула пожежа, відомо про пошкодження обладнання.

За словами губернатора регіону, під час атаки вдалося знищити 4 безпілотники.