Ночью 10 мая в Калужской области РФ беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод" – после этого вспыхнул масштабный пожар.

В России снова горит НПЗ после атаки дронов

Согласно данным местных телеграмм-каналов, несколько мощных взрывов прогремели в Дзержинском районе Калужской области.

Гражданские рассказывают, что они четко слышали характерные звуки пролета нескольких дронов, в результате чего вспыхнул пожар в районе НПЗ.

Более того, активно распространяется информация о том, что в Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в направлении столицы России.

Впоследствии это официально подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российская ПВО якобы смогла уничтожить еще три беспилотника на Брянщине

Следует отметить, что позже прокремлевские российские СМИ подтвердили, что на территории НПЗ "Первый завод" в Калужской области из-за падения беспилотника возник пожар.

Согласно последним данным, пострадавших нет, пылали три емкости с дизтопливом и емкость с мазутом.

Около 7:00 губернатор региона Владислав Шапша начал утверждать, что пожар на НПЗ ликвидирован и пострадавших нет.

Дроны не впервые атакуют Калужскую область РФ

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 15 марта в Калужской области РФ был атакован дронами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Несколько дронов попали в НПЗ в Калужской области — после этого на предприятии вспыхнул пожар, известно о повреждении оборудования.

По словам губернатора региона, во время атаки удалось уничтожить 4 беспилотника.