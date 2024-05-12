Дрони ГУР атакували Волгоградський НПЗ, нафтобазу та металокомбінат у РФ — джерело

12 травня безпілотники ГУР Міноборони України атакували промислові обʼєкти у Волгоградській, Калузькій та Липецькій областях Росії. Про це повідомляє online.ua з посиланням на власні джерела в ГУР.

Що відомо про атаку ГУР по військовим обʼєктам РФ

Вночі 12 травня дрони атакували Волгоградський нафтопереробний завод на території РФ.

Крім того, була атакована нафтобаза «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За інформацією джерел у спецслужбі, операція спланована та реалізована Головним управлінням розвідки.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Росії 12 травня

Жителі Волгоградської області цієї ночі скаржилися на вибухи, які пролунали у Червоноармійському районі. Як відомо, вибухи були на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа.

У мережі зазначали, що нафтопереробний завод атакували дрони.

Цю інформацію уже офіційно підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, займання виникло на території Волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.

Варто звернути увагу, що це вже друга атака України на вказаний НПЗ протягом доби.

Так, відомо, що у ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.