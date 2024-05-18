Згідно з даними Bloomberg, українським силам вдалося вивести з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей країни-агресорки РФ.

Який вплив на РФ мають атаки України на

Удари ГУР та СБУ спровокували стрімкий ріст внутрішніх цін на паливо, однак мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

Як вдалося дізнатися журналістам, втрата частина потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на паливо на 20%-30% вже до середини березня.

Окрім того, наголошується: щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку країна-агресорка була змушена зупинити експорт.

З метою мінімізації впливу цих ударів офіційна Москва вирішила заборонити експорт бензину на пів року, починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, які планувала імпортувати з Казахстану, і надала пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту, — повідомляє американська розвідка. Поширити

Україна може ще більше нашкодити РФ

Що важливо розуміти, аналіз західних журналістів охоплює лише двомісячний період: від першого удару 21 січня по заводу ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.

Видання дійшло висновку, атаки ГУР та СБУ призвели до незначних перебоїв в електропостачанні армії РФ і цивільного населення, адже країна-агресорка має потужну генеруючу потужність — третю за величиною у світі — і високий ступінь резервування в своїй мережі.

Американська розвідка високо оцінює вплив українських сил на російські військово-морські операції.