Згідно з даними Bloomberg, українським силам вдалося вивести з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей країни-агресорки РФ.
Який вплив на РФ мають атаки України на
Удари ГУР та СБУ спровокували стрімкий ріст внутрішніх цін на паливо, однак мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.
Як вдалося дізнатися журналістам, втрата частина потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на паливо на 20%-30% вже до середини березня.
Окрім того, наголошується: щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку країна-агресорка була змушена зупинити експорт.
Україна може ще більше нашкодити РФ
Що важливо розуміти, аналіз західних журналістів охоплює лише двомісячний період: від першого удару 21 січня по заводу ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі, до атаки 24 березня на електростанцію в Новочеркаську.
Видання дійшло висновку, атаки ГУР та СБУ призвели до незначних перебоїв в електропостачанні армії РФ і цивільного населення, адже країна-агресорка має потужну генеруючу потужність — третю за величиною у світі — і високий ступінь резервування в своїй мережі.
Американська розвідка високо оцінює вплив українських сил на російські військово-морські операції.
На тлі регулярних атак ЗСУ Чорноморський флот Росії почав уникати українського узбережжя і передислокував деякі кораблі зі своєї головної бази в окупованому Севастополі в Криму.
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