НПЗ в Туапсе прекратил работу после атаки дронов
Категория
Украина
Дата публикации

НПЗ в Туапсе прекратил работу после атаки дронов

Атака БпЛА на НПЗ в Туапсе
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Источник:  Reuters

НПЗ в Туапсе на территории Краснодарского края срочно остановил работу после атаки украинских дронов.

Что известно о последствиях атаки украинских БПЛА по НПЗ в Туапсе

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на российские СМИ, на НПЗ, принадлежащем корпорации "Роснефть", после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар, который удалось потушить.

По информации источников издания, дроны попали в установку по производству сжиженного углеводородного газа.

При этом установка по переработке нефти осталась невредимой.

Во время пожара не было черного дыма. Это значит, что горел только газ, — рассказал один из собеседников издания.

Мощность завода в Туапсе составляет 12 млн. тонн в год (240 тыс. баррелей в день). Он производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное горючее и поставляет его в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Следует отметить, что это была уже вторая атака на этот НПЗ.

В результате первой атаки беспилотников в январе предприятие остановило переработку и выпуск нефти и не работало в течение трех месяцев, возобновив работу только в конце апреля.

Что известно о последствиях атак БПЛА по другим объектам на территории России

Отмечается, что по информации РосСМИ, Новороссийск атаковали не менее 30 БплА, а НПЗ в Туапсе — как минимум 2 дрона.

В Новороссийске дронами были поражены два резервуара с топливом на территории мазутного терминала ООО "НТПМ" и нефтемазутный терминал на территории ООО "Газпром".

два резервуара с топливом на территории мазутного терминала ООО "НТПМ" и нефтемазутный терминал на территории ООО "Газпром".

На Туапсинском НПЗ загорелась ректификационная колонна, огонь охватил 200 квадратов.

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