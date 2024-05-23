Дрони атакували НПЗ в російському Татарстані — відео

Росіяни заявили про атаку дронів на нафтопереробні підприємства “Танеко” та Таїф-НК у Нижньокамську в Татарстані.

Що відомо про “бавовну” в Татарстані

Як зазначають росЗМІ, дрони атакували місто Ніжньокамськ республіки Татарстан.

Зокрема повідомлялось про евакуацію співробітників казанського хімічного підприємства «Оргсинтез».

Окрім цього дрони помітили над нафтопереробними підприємствами «Танеко» та Таїф-НК у Нижньокамську.

Також 23 травня у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/год 41003. Після атаки виникла пожежа, про постраждалих невідомо.

Згідно з відкритими даними, дана військова частина відноситься до 818-го окремого радіотехнічного центру.

Попередні атаки дронів в Татарстані РФ

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії — Танеко, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

CNN зазначало, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

За даними Reuters, атака дронів по НПЗ в Татарстані стала однією з наймасштабніших операцій України.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.