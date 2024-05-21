Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ. Є пошкодження
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Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ. Є пошкодження

пожежа
Джерело:  online.ua

Росіяни заявили про атаку дронів у Бєлгородській області РФ. Зазначається, що безпілотники атакували нафтобазу. 

Що відомо про “бавовну” в Бєлгородській області Росії

Як зазначається, атака дронів сталася 20 травня. Зокрема безпілотник атакував територію нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.

ГУР атакувало російську нафтобазу у Ленінградській області

Згідно з даними українських журналістів, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ сталася 19 травня.

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів в українській розвідці, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.

Бійцям ГУР вдалося їх знищити.

За словами мешканців Виборга, вони почули потужний вибух в місті близько 02:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.

Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде, — заявив журналістам інсайдер в ГУР.

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