Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ. Є пошкодження

Росіяни заявили про атаку дронів у Бєлгородській області РФ. Зазначається, що безпілотники атакували нафтобазу.

Що відомо про “бавовну” в Бєлгородській області Росії

Як зазначається, атака дронів сталася 20 травня. Зокрема безпілотник атакував територію нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.

ГУР атакувало російську нафтобазу у Ленінградській області

Згідно з даними українських журналістів, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ сталася 19 травня.

Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів в українській розвідці, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.

Бійцям ГУР вдалося їх знищити.

За словами мешканців Виборга, вони почули потужний вибух в місті близько 02:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.