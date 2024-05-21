Дрони атакували нафтобазу у Бєлгородській області РФ. Є пошкодження

Росіяни заявили про атаку дронів у Бєлгородській області РФ. Зазначається, що безпілотники атакували нафтобазу.
Що відомо про “бавовну” в Бєлгородській області Росії
Як зазначається, атака дронів сталася 20 травня. Зокрема безпілотник атакував територію нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.
Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.
ГУР атакувало російську нафтобазу у Ленінградській області
Згідно з даними українських журналістів, атака дронів на Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ сталася 19 травня.
Як вдалося дізнатися ЗМІ від своїх інсайдерів в українській розвідці, за допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному обʼєкті, який використовується державою-агресором у військових цілях.
Бійцям ГУР вдалося їх знищити.
За словами мешканців Виборга, вони почули потужний вибух в місті близько 02:50 ночі, після якого на території нафтобази розпочалася пожежа.
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