Бавовна у Тулі — перші подробиці

В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України, — повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в українській розвідці. Поширити

Аналітики OSINT звертають увагу на те, що момент влучання дронів зафіксували камери вуличного спостереження.

Як стверджують російські пропагандисти, в Тульській області система протиповітряної оборони збила два безпілотні літальні апарати Збройних сил України.

Що важливо розуміти, "Базальт" — оборонне підприємство РФ, яке займається створенням та постачанням озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

У себе воно включає не лише головний підрозділ в Москві, а й науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, виробничі підрозділи в Тулі та в Костромській області.

У Криму також гриміли вибухи

Уночі 15 квітня українські сили влаштовували нову “бавовну” на кримському півострові, який окупований Росією.

Гучні вибухи чули мешканці Севастополя та Євпаторії.

Судячи зі світлин та відео, оприлюднених в мережі, ціллю атаки стали військові аеродроми "Бельбек" та "Гвардійське". Принаймні на одному з них розпочалася масштабна пожежа.

Окрім того, окупанти перекрили рух незаконно збудованим Кримським мостом.

Ані російська, ані українська влада поки не коментувала цю атаку та не повідомляла про її наслідки.