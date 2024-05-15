Дрони ГУР атакували паливну базу в Ростовській області РФ — джерела

В ніч на 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в Ростовській області Росії. Про це повідомляє джерело online.ua в спецслужбі.

Що відомо про атаку дронів на паливну базу в Ростовській області РФ

Як повідомили джерела в ГУР, дрони атакували паливну базу в Ростовській області Росії.

Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях, — повідомили джерела. Поширити

Що цьому передувало

РосЗМІ зазначали, що на паливній базі 15 травня було чути мінімум два вибухи. Росіяни традиційно заявили про атаку безпілотників.

Як заявив губернатор області Василь Голубєв, на паливній базі нібито не було палива, тому не було загоряння. Також не відомо і про постраждалих.

Сьогодні вранці внаслідок атаки двох БПЛА на паливній базі в Пролетарському районі сталося два вибухи, загоряння палива це не спричинило. Постраждалих немає, — повідомив голова Ростовської області. Поширити

На початку травня партизанський рух "АТЕШ" публікував фото з нафтобази у Ростові. Зокрема, було надано координати бази, а також інформація про постачання нафтопродуктів.

Нагадаємо, 11 травня було атаковано Волгоградський нафтопереробний завод РФ, який є частиною корпорації "Лукойл". А до цього атаки зазнав НПЗ "Перший завод" у селищі Полотняний Завод Калузької області РФ.