Дроны ГУР атаковали топливную базу в Ростовской области РФ — источники

В ночь на 15 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны атаковали топливную базу в Ростовской области России. Об этом сообщает источник online.ua в спецслужбе.
Что известно об атаке дронов на топливную базу в Ростовской области
Как сообщили источники в ГУР, дроны атаковали топливную базу в Ростовской области России.
Что этому предшествовало
РосСМИ отмечали, что на топливной базе 15 мая было слышно минимум два взрыва. Россияне традиционно заявили об атаке беспилотников.
Как заявил губернатор области Василий Голубев, на топливной базе якобы не было топлива, поэтому не было возгорания. Также неизвестно и о пострадавших.
В начале мая партизанское движение "АТЕШ" публиковало фото из нефтебазы в Ростове. В частности, были предоставлены координаты базы, а также информация о поставках нефтепродуктов.
Напомним, 11 мая был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод РФ, являющийся частью корпорации "ЛУКойл". А до этого атаки подвергся НПЗ "Первый завод" в поселке Полотняный Завод Калужской области РФ.
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