Бійці ГУР дронами знищили кілька одиниць техніки РФ на Запорізькому напрямку — відео

Українські розвідники за дві доби знищили військову техніку та склад боєприпасів на Запорізькому напрямку.
Скільки техніки РФ знищили бійці ГУР
Як зазначється, за дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей армії РФ увійшли:
вантажівка «Урал» — 2 шт.
УАЗ «Буханка» — 2 шт.
БТР — 1 шт;
Багі — 1 шт;
Склад боєприпасів.
Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.
Втрати РФ у війні проти України на 15 травня
Окрім живої сили, армія країни-агресорки втратила 14 танків, 48 броньованих машин та 23 артилерійські системи за добу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 486940 (+1510) осіб,
танків — 7510 (+14) од,
бойових броньованих машин — 14508 (+48) од,
артилерійських систем — 12538 (+23) од,
РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од,
засобів ППО — 798 (+0) од,
літаків — 351 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10015 (+30),
крилатих ракет — 2199 (+2),
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16955 (+48) од,
спеціальної техніки — 2061 (+7)
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