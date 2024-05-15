ЗСУ за добу ліквідували понад 1500 окупантів та 14 танків

Сили оборони України протягом 14 травня знищили 1510 російських солдатів і офіцерів.
Втрати РФ у війні проти України на 15 травня
Окрім живої сили, армія країни-агресорки втратила 14 танків, 48 броньованих машин та 23 артилерійські системи за добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 486940 (+1510) осіб,
танків — 7510 (+14) од,
бойових броньованих машин — 14508 (+48) од,
артилерійських систем — 12538 (+23) од,
РСЗВ / MLRS — 1070 (+0) од,
засобів ППО — 798 (+0) од,
літаків — 351 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10015 (+30),
крилатих ракет — 2199 (+2),
кораблів /катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16955 (+48) од,
спеціальної техніки — 2061 (+7)
Українські дрони продовжують ліквідовувати окупантів РФ
За минулий тиждень ударні підрозділи "Армії дронів" знищили понад 100 російських окупантів, 154 опорні пункти та 289 одиниць техніки ворога.
Зокрема, серед знищеної російської техніки українськими дронами за тиждень:
40 броньованих машин;
133 вантажівки;
20 танків;
18 САУ;
51 гармата;
1 система ППО;
16 одиниць радіотехнічного обладнання;
6 РСЗВ.
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