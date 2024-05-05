ЗСУ назвали втрати армії РФ в Україні протягом останнього тижня

За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останньго тижня українські військові ліквідували більше 8 тис загарбників зі злочинної армії РФ та десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ в Україні протягом останнього тижня

За тиждень з 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника склали близько 8 тис 110 осіб особового складу, — підкреслив Павлюк. Поширити

Він зазначив, що разом з тим ворог протягом тижня втратив 1 тис 106 одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, серед знищенного ЗСУ:

96 танків,

188 бронемашин,

264 артсистеми,

7 РСЗВ,

14 установок ППО,

353 од автотехніки,

31 од спецтехніки,

ворожий літак,

23 ракети,

129 БпЛА.

Що відомо про підготовку армії РФ до нового масштабного наступу в Україні

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Radio NV зазначив, що наразі російські окупанти намагаються виснажити українських військових великою кількістю локальних боїв та підготувати умови для масштабного наступу.

За його словами, злочинці з армії використовують тактику "тисячі порізів", проводячи тактичний наступ із просуванням на незначні відстані.

Але оскільки їх багато, то свій вплив теж є на оперативному рівні на всьому фронті, це точно, — зазначає Романенко. Поширити

Військовий додав, що наразі у російських окупантів не має достатньої кількості сил та ресурсів для проведення ширшого за окремі локальні наступи просування на фронті.

Тому, як наголошує Романенко, ворог концентрується виключно на спробах захоплення Донецької та Луганської областей.

Романенко додав, що великі втрати особового складу не хвілюють ні військове командування, ні кремлівських чиновників, оскільки втрату особового складу поки вдається покривати з резервів.

При цьому військовий попередив, що країна-агресорка готує власну окупаційну армію до ширших наступальних дій у разі виснаження українських військових.

За інформацією Романенка із посиланням на різні джерела, наразі Росія готує нове угруповання чисельністю в 100-120 тис осіб.