По информации командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение последней недели украинские военные ликвидировали более 8 тыс. захватчиков из преступной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине в течение последней недели

За неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года потери противника составили около 8 тыс. 110 человек личного состава, — подчеркнул Павлюк. Поделиться

Он отметил, что вместе с тем враг в течение недели потерял 1 тыс. 106 единиц военной техники и вооружения.

В частности, среди уничтоженного ВСУ:

96 танков,

188 бронемашин,

264 артсистемы,

7 РСЗО,

14 установок ПВО,

353 ед автотехники,

31 от спецтехники,

вражеский самолет,

23 ракеты,

129 БпЛА.

Что известно о подготовке армии РФ к новому масштабному наступлению в Украине

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio NV отметил, что российские кафиры пытаются истощить украинских военных большим количеством локальных боев и подготовить условия для масштабного наступления.

По его словам, преступники из армии используют тактику "тысячи порезов", проводя тактическое наступление с продвижением на незначительные расстояния.

Но поскольку их много, то свое влияние тоже на оперативном уровне на всем фронте, это точно, — отмечает Романенко. Поделиться

Военный добавил, что сейчас у российских оккупантов нет достаточного количества сил и ресурсов для проведения шире отдельных локальных наступлений продвижения на фронте.

Поэтому, как подчеркивает Романенко, враг концентрируется исключительно на попытках захвата Донецкой и Луганской областей.

Романенко добавил, что большие потери личного состава не беспокоят ни военное командование, ни кремлевских чиновников, поскольку потерю личного состава пока удается покрывать из резервов.

При этом военный предупредил, что страна-агрессорка готовит собственную оккупационную армию к более широким наступательным действиям в случае истощения украинских военных.

По информации Романенко со ссылкой на разные источники, сейчас Россия готовит новую группировку численностью в 100-120 тыс человек.