Армия РФ продолжает продвигаться под Авдеевкой — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает продвигаться под Авдеевкой — аналитики

Танки ВСУ
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Источник:  ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупационная армия продвинулась в районе Авдеевки Донецкой области и Купянска Харьковщины.

Что известно о ситуации на склонном фронте

Аналитики со ссылкой на кадры геолокации по состоянию на 3 мая отмечают, что бронетехнику, вероятно, 1-й гвардейской танковой армии РФ увидели в центре Кисловки юго-восточнее Купянска.

В то же время российские военкоры заявляют, что оккупационная армия РФ якобы добилась тактического прорыва к югу от Кисловки в направлении Котляровки и продвинулась на 480 метров вглубь.

Аналитики не имеют визуальных подтверждений этим заявлениям.

По словам представителей Харьковской ОВА, армия РФ возобновила штурмы в районе Купянска, опрокинув больше техники и окупантов.

В частности, кремлевские захватчики сконцентрированы на атаках в направлении Кисловки и Табаевки.

Отмечается, что боевые действия идут у Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки, Берестового, Новоегоровки, Грековки, Макеевки. Невского, Тернов, Ямполевки. Торского, возле Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Что известно о ситуации в районах Авдеевки и Временного Яра

Аналитики также подтверждают продвижение оккупационной армии РФ северо-западнее Авдеевки, в частности, в пределах центральной части Очеретиного и западнее Соловьева.

По утверждениям российских военкоров, РФ якобы контролирует часть или большую часть Архангельского северо-восточнее Очеретиного.

Кроме того, россияне заявляют о якобы продвижении окупантов на 3,85 километра в ширину и на два километра в глубину в центральную часть Архангельского, а также к востоку от Новоалександровки, к юго-западу от Керамика, в направлении Новопокровского и Соколовки, к западу от Семеновки. и Бердичев и в направлении Невельского от Первомайского.

В течение суток российские оккупанты продолжали атаки в направлении Временного Яра, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Российские "военкоры" заявляли о небольших пехотных атаках для улучшения тактических позиций.

По словам спикера ОСУВ “Хортица” Назара Волошина, оккупационная армия несет многочисленные потери в личном составе во время "мясных штурмов" в районе Временного Яра.

Бои продолжались северо-восточнее Времен Яра возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Аналитики добавляют, что оккупационная армия РФ держит близ Временного Яра подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии 17-й артиллерийской бригады и 58-го батальона спецназа 1-го армейского корпуса так называемой ДНР.

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